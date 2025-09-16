能登半島地震の被災地支援に取り組む俳優の常盤貴子さんがきょう、氷見市を訪れました。被害にあった建物の跡地に地元の人とともに花を植えて復興を願いました。常盤貴子さん「ようやく氷見に来ることができました」常盤貴子さんは、能登半島地震で被害を受けて空き地になった場所に花を植えて「憩いの場」へと再生するプロジェクトに参加しています。きょうは、氷見市内でも特に大きな被害を受けた北大町で花を植えました。常盤貴