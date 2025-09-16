◇陸上世界選手権東京大会第4日男子800メートル予選（2025年9月16日東京・国立競技場）男子800メートル予選で、日本記録を持つ落合晃（19＝駒大）が5組に登場。1分46秒78の7着で、同種目日本勢初の予選突破はならなかった。序盤から後方につく展開。ラスト1周で少し順位を上げたものの、終盤は力尽きた。レースが終わると、観客に向かって深々と一礼した。「凄い大声援を受けながら走れたことがうれしいですし、応援