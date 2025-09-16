厳しい経営が続く富山地方鉄道の鉄道線をめぐり、富山市の藤井市長は、支援で公費を投入する条件として地鉄の遊休資産の処分や株主優待の見直しを求める考えを示しました。富山市は、地鉄の不二越・上滝線について、線路や車両の維持管理費を行政が負担したうえで地鉄が運行する「みなし上下分離方式」を軸に、再構築事業の実施を検討しています。きょうの市議会で藤井市長は「再構築事業では多額の公費投入が想定される」としたう