＜こんな人＞乃木坂46久保史緒里（24）が16日、自身の公式ブログで、グループからの卒業を発表した。11月26日、27日に横浜アリーナで行われる卒業コンサートをもって乃木坂46としての活動を終了するという。◇◇◇久保は乃木坂46の中でも特に深く、厚く、重いグループ愛で知られている。もともと乃木坂46のファンだった。宮城県出身。中3になったばかりの16年4月、同じ東北の山形県で行われた乃木坂