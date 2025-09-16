Â¿¿ô¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í?·ãÊÑ?ÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¸ø³«¤·¤¿¾×·â¤Î?¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿Í¤ÏÅØÎÏ¼¡Âè¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢6Ç¯Á°¤È¸½ºß¤Î·ãÊÑ¤·¤¿?¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢7¿ÍÁÈÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¸¥§¥Ë¥å¥¤¥ó¥¶¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÎÍÚ³ðÂ¿(¤Ï¤ë¤«¡¦¤«¤Ê¤¿)¡£ ¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö!¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡×(2016Ç¯)¤Î¥­¥ã¥é¡¦¹õß·¥À¥¤¥ä¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í¤·¤¤ÌÜ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î?