陸上の世界選手権東京大会は１５日、男子３０００メートル障害の決勝が行われ、ＳＵＢＡＲＵの三浦龍司が８位でフィニッシュ。２大会連続の入賞を果たしました。 今年７月のダイヤモンドリーグモナコ大会で日本記録を更新し、メダル獲得が期待された三浦龍司。三浦は、２周目から集団の前方につけ終盤に備えます。 ラスト１周、一気にペースが上がる中、三浦は、上位に食らいつく走りで中段から徐々に順位をあ