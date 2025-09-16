土地取引の指標となる県の地価調査の結果が発表され、住宅地・商業地・工業地を合わせた全用途の平均変動率は０．０％で、３３年ぶりに下げ止まりました。 地価調査は、７月１日時点の標準的な土地の価格を都道府県が調べて公表するものです。１６日に発表された県地価調査結果によりますと、住宅地・商業地・工業地を合わせた全ての用途の平均変動率は０．０％となりました。１９９３年以降、去年まで３２年連続で下落が続いてい