藤岡市が発注した公共工事の一般競争入札で、官製談合防止法違反などの罪に問われている元副市長ら２人の初公判が１６日、前橋地裁で開かれました。２人は起訴内容を認めました。 官製談合防止法違反などの罪に問われているのは、藤岡市の元副市長 塚本英夫被告（５８）と、藤岡商工会議所の元会頭で藤岡市の建設会社多野産業の元社長 小坂裕一郎被告（７０）です。起訴状によりますと、市が去年７月に行った体育館の改修工事の一