大分県警宇佐署は16日、宇佐市内の50代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、1千195万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、被害者が経済評論家を名乗る人物のサイトを見つけ、同人とLINEでやりとりする中で、投資家が集まるグループLINEに誘導され、海外の会社への投資を勧められた。7月7日から9月8日までの間、同グループの会計担当を名乗る人物から指定された口座に合計2回にわ