廿日市市で発生した道路の陥没。当時の状況が明らかになってきました。また県内の陥没の実態とは？ それは突然の出来事でした。「道路が陥没している４トントラックのタイヤがはまっている」 １２日、廿日市市の国道２号で大きな穴が空きました。穴の大きさ直径と深さ共に２ｍ、運転手にけがはありませんでした。 さらに翌１３日、トラックがはまった場所から約５ｍ離れた場所で道路が沈んでいるのを業者が発見。深さ１．９ｍの