来月からはじまるＢリーグの新シーズンを前に、広島ドラゴンフライズの社長らが副知事にチーム状況を報告しました。 山根副知事を訪れたのは、浦 伸嘉社長と去年チームに加入した渡部 琉選手です。 チームは２年ぶりの王座奪還を狙い、今シーズンで最後となる広島サンプラザホールを本拠地に戦います。 浦社長は、けが人によってまだチームがかみ合っていないところもあるもの