安佐動物公園で８月５日に誕生したマルミミゾウの赤ちゃんが、９月１６日の午後、報道陣にはじめて公開されました。 永松 雄輔記者「午後１時３０分です。マルミミゾウの赤ちゃんが表に出てきました。顔がはっきり見えます」 報道陣に初めて公開されたのはマルミミゾウの赤ちゃんです。絶滅の恐れがある「マルミミゾウ」ですが、８月５日に国内で初めて出産に成功していて、お母さんのマネをして泥遊びをする様子などが確認でき