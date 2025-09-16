任期満了に伴い9月14日に告示された静岡県御殿場市長選挙は、現職の勝又正美氏が無投票で2回目の当選を果たしました。 【写真を見る】「多くの人に来ていただく魅力のある街に」静岡県御殿場市長選挙 現職の勝又正美氏が無投票で2回目の当選 御殿場市長選は午後5時に立候補の受付が締め切られ、唯一、立候補を届け出た現職の勝又正美氏が無投票で再選を果たしました。 ＜無投票で当選した 勝又正美氏（70）＞ 「観光・経済、そ