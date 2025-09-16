◇第50回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選1回戦ミキハウス4―2YBSホールディングス（2025年9月16日わかさスタジアム京都）ミキハウスの「2番・遊撃」で先発出場した伊藤将大が、2度の満塁機で3打点を挙げ勝利に貢献した。1―0の5回1死では右前2点打。3―2で迎えた9回1死では2球で追い込まれながらもフルカウントまで持ち込み、7球目の外角直球を左犠飛とした。「（5回は）追加点が欲しかったので外野フライを狙