今年5月、神奈川県藤沢市の一般道路で100キロほどの速度で「レース」をして事故をおこし、3人にケガをさせた上、逃げていたとして、2人が逮捕されました。警察によりますと、16歳の少年は今年5月、藤沢市の一般道路で速さを競う「レース」をしていたところ、赤信号を無視して車2台に次々と衝突し、3人にケガさせた上、そのまま逃走した疑いがもたれています。また、少年と「レース」をして後方で別の車を運転していた無職の渡辺慈