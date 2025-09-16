◇大相撲秋場所3日目（2025年9月16日東京・両国国技館）横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は幕内・阿炎（31＝錣山部屋）を押し倒しで下した。盤石の相撲で3連勝とした。立ち合いで阿炎のもろ手突きに上体を起こされるも、動じず喉輪を外した。力強い突き押しで、土俵下まで豪快に吹っ飛ばし、「良かった。（動きは）悪くない」と語った。「目の前の一番に集中して頑張ります」。4日目は先場所で敗れた幕内・伯桜鵬（22＝