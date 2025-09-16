厚労省などは16日、今月、アフリカから帰国した20代の女性が、エムポックス＝サル痘に感染していたことを確認したと発表しました。女性は発疹や発熱などの症状が出たため、今月12日に兵庫・神戸市内の医療機関を受診したところ、エムポックス感染が判明したということです。女性の容体は安定しているということです。女性は渡航先のアフリカでエムポックスに感染したとみられていて、感染したウイルスは2023年以降にヒトからヒトの