14日夕方、新潟県阿賀町津川の国道で、軽自動車とクマが衝突する事故がありました。14日午後4時50分ごろ、阿賀町津川の国道で40代の女性が運転する軽自動車が道路脇のやぶから飛び出してきたクマ1頭と衝突する事故がありました。運転していた女性が「やぶから飛び出してきたクマと車がぶつかりました」と警察に通報しました。女性は当時1人で車に乗っていて、ケガはありませんでした。警察によりますと、クマは体長約1.2メー