紀文食品が自主回収する「TheSURIMI」紀文食品は16日、1日に発売したカニ風味のかまぼこ「TheSURIMI（ザ・スリミ）」約24万個を自主回収すると発表した。一部製品でパッケージが膨張しているのが見つかり、開封すると腐敗臭がしたという。紀文食品は「健康被害の恐れがある」として、食べないよう呼びかけている。取引先のスーパーから「パッケージが膨張しているものがある」と連絡があった。従来のカニかまと違う製造機