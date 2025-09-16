日本ゴルフ協会は１６日、主催するオープン選手権の出場者を発表した。日本女子オープン（１０月２〜５日・兵庫チェリーヒルズＧＣ）には昨年のアムンディ・エビアン選手権優勝の古江彩佳が出場する一方、国内有力選手の多くが米ツアーに参戦したため、記録が確認できる２０００年以降では初めて過去１０年間の優勝者が一人も出場しない大会となった。日本オープン（１０月１６〜１９日・栃木日光ＣＣ）には元世界ランク１位の