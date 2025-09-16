アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮が16日、東京・国立新美術館で行われた「ブルガリ カレイドス色彩・文化・技巧」 オープニングデイ フォトコールに登場した。Snow Manの目黒蓮9月17日から12月15日まで国立新美術館で開催される「ブルガリ カレイドス色彩・文化・技巧」は、日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケール。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションから選び抜かれた豊か