俳優の山本舞香さん（27）が2025年9月12日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカコーデを披露した。「未完成を楽しむ美学がある」山本さんは、「銀座にできた Golden Goose HAUS」というコメントとともに、ジャケットとスカートを合わせたコーデや、デニムトートバッグを持つ姿など、9枚の写真を投稿。「ただのストアじゃなくて、クリエイティビティと職人技を体験できる空間」と表現し、「ここには、未完成を楽しむ美学がある」