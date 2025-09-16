Aile The Shotaが、9月10日（水）にリリースした新曲｢愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss｣のMusic Videoを公開した。SKY-HIが主宰する｢BMSG｣から、2022年1月に｢AURORA TOKIO｣のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、｢ARABAKI ROCK FEST.｣、｢VIVA LA ROCK｣、「Lucky Fes」などの大型音楽フェスにも多数出演し、今年3月16日に東京ガーデンシアターに6,000人を動員した｢Oneman Live ”REAL POP”」を成功