◆大相撲▽秋場所３日目（１６日、東京・両国国技館）新小結・安青錦（安治川）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を押し出して、２勝目を挙げた。まわしにこだわらず大関を押し込む内容に「下から下から止まらないように意識していた。流れで体が勝手に動いた感じ」と振り返った。先場所に続く大関撃破にも「土俵に上がる前から自信は持っている。そうでないと勝てないので」と強い気持ちを貫く。