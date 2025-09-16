◆東京六大学野球秋季リーグ戦第１週第４日▽法大７―４慶大（１６日・神宮）慶大は法大に敗れ、１勝２敗１分けで開幕週の勝ち点を逃した。５投手が継投したが、法大打線に１２安打を許し、８四死球と流れを呼び込めなかった。６回には１点差に迫ったが、８回２死走者なしからは内野陣の３失策も絡んで、致命的な３失点を奪われた。エース右腕の主将・外丸東真（４年）＝前橋育英＝は７回から４番手で救援。７回はゼロに封じた