男子棒高跳びで、６メートル３０センチを跳び、自身の持つ世界記録（６メートル２９）を更新して金メダルを獲得したアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が１６日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）に生出演した。「Ｎスタ」から引き継ぐ形で放送されたＴＢＳ系の世界陸上生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二は「Ｎスタ」にデュプランティスとともに出演