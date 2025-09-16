日本高等学校野球連盟は１６日、公式ホームページ上で「プロ志望届」の提出者を更新し、甲子園を沸かせた“猪木顔”の女房役、豊橋中央の松井蓮太朗捕手、最速１４７キロ右腕、誉のモレチアレシャンドレ投手らの名前が新たに追加され、計６４人となった。提出期限は、１０月２３日に行われるドラフト会議の２週間前の同９日となっている。