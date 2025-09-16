プロボクシングＷＢＡ＆ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）１位・那須川天心（２７）、ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王者・高見亨介（２３）ら帝拳ジム所属の９選手が千葉・成田市のゴルフ場で、ダッシュや長距離などの走り込みを中心としたトレーニングキャンプを実施中。３日目の１６日もハードな練習を行ったと同ジムの公式ホームページで報告された。同サイトによると、今回のキャンプに参加してい