全日本大学野球連盟は１６日、公式ホームページ上で「プロ志望届」の提出者を更新し、大学日本代表の仙台大・平川蓮外野手、同じく仙台大の１５３キロ左腕・渡辺一生投手ら１７人の名前が新たに追加された。他にも、京産大の田村剛平投手らも提出し、計５８人となった。提出期限は、１０月２３日に行われるドラフト会議の２週間前の同９日となっている。