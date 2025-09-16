◆大相撲秋場所３日目（１６日、東京・両国国技館）幕内・宇良（木瀬）が３連勝を飾った。同・藤ノ川（伊勢ノ海）との突き合いでは引かなかった。取り口については「分からないです」と語らなかった。３連勝については「何も考えていないです」と足元を見つめた。先場所は初日から３連勝で８勝６敗１休だった。４日目は同・隆の勝（常盤山）と対戦する。勝ってさらに勢いに乗る。