◆大相撲▽秋場所３日目（１６日、東京・両国国技館）東十両６枚目・嘉陽（中村）が、東十両５枚目・栃大海（春日野）を引き落として、２勝目を挙げた。夏巡業を「左第１趾剥離骨折」で休場。休場していた８月はウォーキングや雑穀米を食べるなどして、一時は減量に成功。しかし徐々にリバウンドしていき、一時は１７２キロだった体重は現在１８０キロに戻ったという。「（体の動きは）いつもと変わらない。でも１７２キロく