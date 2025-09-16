◇第50回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選1回戦ミキハウス4―2YBSホールディングス（2025年9月16日わかさスタジアム京都）ミキハウスが接戦を制し、初戦を突破した。エース・桜井俊貴投手（31）が9回2失点で完投勝利。冷静な投球術で粘るYBSホールディングスを振り切った。「久しぶりに9回を投げたんで、途中、ちょっと苦しかったですけど、何とか持ち直して。球数を減らしていこうという話しをしていた中で、