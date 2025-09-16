パレスチナ自治区ガザの最大都市の制圧を目指すイスラエル軍は、「地上作戦の拡大を始めた」と発表しました。イスラエル軍は先ほど、「ガザでの戦争の目的を達成するため」として、北部ガザ市での地上作戦の拡大を始めたと発表しました。軍はガザ市について、「危険な戦闘地域になる」などと一方的に通告し、住民に対しガザ南部へと退避するよう呼びかけています。これに先立ち、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、軍が15