【マサーフェル・ヤッタ（ヨルダン川西岸）＝福島利之】イスラエル軍は１３日、ヨルダン川西岸南部マサーフェル・ヤッタ地区で、米アカデミー賞を受賞したドキュメンタリー映画のパレスチナ人監督バーセル・アドラーさん（２９）の自宅を捜索した。バーセルさんの叔父ナイーム・アドラーさん（５７）によると、１３日午後、ナイームさん所有のオリーブ畑にイスラエル人入植者約２０人が侵入。バーセルさんらが入植者を追い出そ