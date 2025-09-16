元日本テレビ政治部記者で政治ジャーナリストの青山和弘氏が、16日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。自民党総裁選をめぐる、小泉進次郎氏や高市早苗氏の動きについて解説した。小泉氏は16日に総裁選への出馬の意向を表明。「党が1つにならなければならない」などと述べた。青山氏は「いま政策を詰めている段階ですね」と話し、前回の総裁選での小泉氏について「政策発表で『選択的