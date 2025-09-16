9月10日に上越市で発生した突風。新潟地方気象台は「ダウンバーストまたはガストフロントの可能性が高い」との調査結果を発表しました。「経験したことのない風の吹き方だった」被害に遭った住民が当時の状況を語りました。視界がかすむほどの雨。つぎの瞬間。風が激しく吹き荒れます。これは9月10日、上越市三和区で撮影された動画です。動画を撮影した藤田雅裕さん。当時、妻と自宅にいました。〈藤田さんの妻〉「風と雨で