夏の喧騒が落ち着き、過ごしやすい季節に開催される日本の「秋祭り」。大曲の花火や高山祭など、一度は見てみたい有名な祭りも多いですが、「交通手段や宿の手配が大変そう・・」「混雑の中でちゃんと見られるか不安・・」と諦めていませんか？そんな悩みを解決してくれるのが、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスが販売する「秋祭りツアー」です。往復の列車、宿泊、そして何より祭りを特等席で楽しめる観覧席までセットになって