（桃園中央社）北部・桃園市政府は11月7日から9日にかけ、台湾と日本、韓国のプロ野球3チームによる交流試合を開く。同市に本拠地を置く楽天モンキーズと日本の東北楽天ゴールデンイーグルス、韓国のKTウィズが、楽天桃園野球場で熱戦を繰り広げる。15日に記者会見が同市で行われ、張善政（ちょうぜんせい）市長や各球団の担当者が出席した。張氏はあいさつで、自身が8月に訪日した際、イーグルスは積極的に協力を申し出て野球交流