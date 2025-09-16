（台北中央社）国防部（国防省）は16日、自然災害や中国による侵略の脅威などを踏まえ、平時の備えや緊急時の対応を紹介する「新版全民国防ハンドブック」を公開した。ハンドブックを通じ、「備えがあればより安全」の行動理念を広く伝え、社会全体の防衛強靱（きょうじん）性の強化を図る。ハンドブックは2022年に初めて作成され、今回で第3版となる。23年に公開した第2版「全民国防対応ハンドブック」では、ロシアによるウクライ