2025年8月29日より全国公開された『海辺へ行く道』は、『ウルトラミラクルラブストーリー』『俳優 亀岡拓次』『いとみち』などを世に送り出した横浜聡子監督が、知る人ぞ知る孤高の漫画家・三好銀さんの晩年の傑作『海辺へ行く道』シリーズを映画化した作品。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】美術部所属の奏介(原田琥之佑)は、美術商のA氏(諏訪敦彦)から作品を制作するよう依頼される映画