女の子はいらないと言っていた友人Aのおばが、孫娘との時間を通じて考え方が少しづつ変わっていった……そんな、あたたかな出来事のお話です。 男の子がいれば安泰だから、女の子はいらないというおば 友人Aのおばは、昔から「うちは男の子で将来安泰。女の子はいらない」と言う人でした。自分の子供は男の子が2人。兄は二世帯住宅で同居し、弟も月に1度は隣市から顔を出す、親思いな関係で、とても自慢していました。Aが女の子