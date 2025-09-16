53歳でスペインに単身留学し、その後も帰国せずに異国での暮らしを続けているRitaさん（56歳）。スペインでの3年間を経て、現在はジョージアの港町・バトゥミで「旅暮らし」を実践中。物価やビザの条件を考慮して選んだこの地で、言葉も文化も違うなか、買い物や日常のやりとりをとおして、失敗と発見を繰り返しながら暮らしを楽しんでいます。新しい生活の様子をレポートしてくれました。56歳、ジョージアでの「新しい暮らし」53