※9月25日、東証プライム市場に上場予定のオリオンビール [東証Ｐ]、ＧＭＯコマース [東証Ｇ]は16日、公開価格を発表した。 ●オリオンビール 上場市場：東証プライム市場 上場予定日：9月25日 事業内容：酒類清涼飲料の製造・販売及びホテル等の運営 公開価格：850円 仮条件：800円～850円 想定発行価格：770円 上場時発行済み株式数：4081万3400株 売り出し：275