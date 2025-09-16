中国メディアの快科技によると、福建省泉州市でこのほど、酒に酔った男がエレベーターのかご内から扉を蹴って閉じ込められただけでなく、1万元（約20万円）の損害賠償金も支払う羽目になった。エレベーター内のカメラには、男がかご扉を何度も蹴る様子が映っていた。扉は大きく変形し、エレベーターは運転を停止した。男は手で扉を開けて脱出を試みたががうまくいかず閉じ込められ、駆けつけた消防隊員に救助されて警察に引き渡さ