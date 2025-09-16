中国で初めての長期介護師職業技能等級認定の省間共同試験がこのほど、天津、河北、江蘇、重慶、広東など9省市で同時に実施されました。中国国家職業標準によれば、長期介護師は従来の介護職とは異なり、基本的な生活介護と基礎看護技能を総合的に生かして、家庭やコミュニティー、介護施設などさまざまな現場で、長期介護保険の給付対象者に対して生活支援から医療ケア、心理的サポートまでを含む複合的なサービスを提供する専門