この秋は、ドレステリアのアイコン「オーバーラップサークルプリント」に注目！着映え感と上品さを兼ね備えたベージュベースのプリントを顔まわりにまとうことで、ワンランク上のレディルックが完成します。異素材の切り替えやパイピング、赤の配色で感度の高さもしっかりアピールして。前立てや袖の配色デザインで定番プリントを旬顔に更新出典: 美人百花.comしなやかな風合いのシャツ素材が、大人の女性らしさを演出。ナロース