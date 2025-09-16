【ニューヨーク＝小林泰裕】カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは１５日、米国進出２０周年を記念したイベントをニューヨーク中心部で開催した。米国を重要市場と位置づけ、毎年２０〜３０店を出店して事業拡大を図る方針だ。ファストリは２００５年９月１５日に「ユニクロ」を米東部ニュージャージー州に開業した。米国の店舗数は５月末で７４店となり、この１年で３割近く増えた。アジア以外で