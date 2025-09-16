「大相撲秋場所・３日目」（１６日、両国国技館）玉鷲が若隆景を押し出し、１勝２敗とした。通算８７３勝とし、並んでいた大鵬を上回って歴代単独９位にし「光栄です」と感慨を口にした。大鵬は３２度優勝の大横綱。その雄姿を映像等で知っており「もちろん格好いい。勝っても顔に出さなかったところが格好いいですね。男がほれる男」と語った。２００８年初場所で新十両となった玉鷲。関取になる前、生前の大鵬さんが師匠