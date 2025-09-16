【MLB】ドジャース 5-6 フィリーズ（9月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）【映像】シュワバー、“片手で軽々” 衝撃のホームランドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したフィリーズ戦で、初回からいきなり衝撃的なホームランが飛び出した。大谷と本塁打王を争うフィリーズの主砲シュワバーが、片手で振り抜いた打球を右中間スタンドまで持っていき、ファンを騒然とさ