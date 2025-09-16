【モデルプレス＝2025/09/16】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が8月15日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開した。【写真】重川茉弥、ほっそり美脚輝くミニ丈コーデ◆重川茉弥、美しい脚を披露重川は、オーバーサイズのトップスに合わせたショートパンツから伸びる美しい脚が際立つ私服姿を公開した。この投稿に、ファンからは「スタイル